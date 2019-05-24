Глава КГК: не все предприятия деревообработки завершили модернизацию

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«Наболевшей проблемой» в модернизации деревоперерабатывающей отрасли является Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, заявил в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» вечером 23 мая председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Леонид Анфимов (в центре) / Фото пресс-службы президента

«Деревообрабатывающие предприятия загружены не полностью. Процентов на 70-80. К сожалению, есть еще несколько предприятий, которые еще не завершили в полном объеме модернизацию. Хотя стыдно об этом говорить, она идет уже 8 лет, — отметил он. — Но на Мозырском ДСК на производстве изолирующих плит ДВП они никак не могут разобраться со своим основным поставщиком оборудования, чтобы произвести пусконаладочные работы и в требуемом режиме запустить производство. Работают где-то процентов на 30. Тоже наболевшая проблема — Светлогорский ЦКК. Пока он работает тоже процентов на 40 мощности. В результате мы не перерабатываем порядка полутора миллионов кубометров древесины. У нас не было бы этой проблемы излишней древесины, если бы мы запустили полностью производственные мощности только на этих двух предприятиях. Хотя бы на 80%».

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В конце 2017 года на новом заводе беленой целлюлозы в Светлогорске (Гомельская область) начались пусконаладочные работы. Близлежащую деревню Якимова Слобода и город накрыло зловонием. Местные жители на всех уровнях власти поднимали проблему. Руководство ЦКК предпринимало различные меры по устранению дурного запаха (от газообразных меркаптанов) и убеждало население в том, что газы не несут вреда здоровью людей и окружающей среде.

В начале мая Министерство природы направило руководству завода письмо с требованием немедленно принять меры из-за жалоб местных жителей на зловоние.

Завод беленой целлюлозы был построен китайской корпорацией CAMCE с привлечением связанного кредита КНР. Полноценный ввод его в эксплуатацию больше года откладывается. По данным руководства ЦКК, общая стоимость строительства составила около 770 млн долларов. Поставлено и смонтировано 99,2% предусмотренного контрактом оборудования, общая строительная готовность объекта составляет 95%.

Посещая завод 17 мая, премьер-министр Сергей Румас заявил, что, несмотря на отсутствие генподрядчика, завод беленой целлюлозы заработает на полную мощность до конца года. Премьер-министр отметил, что на предприятии сложилась «нестандартная ситуация», поскольку вводить новый завод в эксплуатацию приходится в отсутствие генподрядчика.

«К сожалению, последнее время нам не удается договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил завод в эксплуатацию. Приходится делать это своими силами», — сказал глава правительства.

Румас сообщил, что предприятию окажут денежную помощь.
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Тэги: КГК деревообработка мдернизация Персона: Леонид Анфимов

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