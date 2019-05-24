Основные проблемные активы находятся в госбанках

На 1 апреля совокупные необслуживаемые (проблемные) активы банков достигли 3 млрд 308 млн рублей. Более 80% их находится в госбанках, свидетельствуют статданные Нацбанка.

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Весной 2018 года Нацбанк внес изменения в методологию классификации банковских активов для ее сближения с международными стандартами. Если ранее к проблемным (необслуживаемым) активам относилась просроченная кредитная задолженность на срок более 30 дней, то с 1 апреля 2018 года к таким активам стала относиться в основном кредитная задолженность, просроченная более чем на 90%.

После вступления в силу новой методологии доля необслуживаемых (проблемных) активов на 1 апреля 2018 года составляла в банковской системе 3,5%, к 1 января 2019 года увеличилась до 5%, а к 1 апрелю 2019 года достигла 6%.

В информационном сборнике «Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования», который опубликовал Нацбанк, говорится, что за первый квартал необслуживаемые (проблемные) активы банков увеличились на 519,25 млн рублей и достигли 3 млрд 308,6 млн рублей на 1 апреля 2019 года.

При этом практически весь прирост (504,58 млн рублей) таких активов в первом квартале пришелся на госбанки.

В результате на 1 января совокупный объем необслуживаемых (проблемных) активов в банковской системе составил 3 млрд 308,6 млн рублей, в том числе в госбанках — 2 млрд 766,6 млн рублей, в банках иностранным капиталом — 488,2 млн, в банках с частным (белорусским) капиталом — 53,7 млн. Таким образом, на 1 апреля на долю госбанков приходилось 83,6% всех необслуживаемых (проблемных) активов.

Согласно оценкам Нацбанка, в секторе госпредприятий, который в основном обслуживают госбанки, существует высокая вероятность реализации кредитного риска.

«По результатам текущих оценок доля всех обязательств государственных предприятий — крупнейших кредитных заемщиков, которые с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно, составила 14% по отношению к ВВП», — отмечал Нацбанк в отчете о финансовой стабильности, который был опубликован в 2018 году.

Тема продолжающегося роста необслуживаемых (проблемных) активов в банковской системе поднималась на последнем расширенном заседании правления Нацбанка.

«Наиболее значительное влияние на увеличение доли необслуживаемых активов банков оказывает отсутствие существенного улучшения финансового состояния кредитополучателей — юридических лиц», — отмечал начальник управления финансовой стабильности Нацбанка Игорь Могилевич, выступая в апреле на расширенном заседании правления.

При этом он заявил, что пока «значение величины доли необслуживаемых активов находится в приемлемых диапазонах». «Вместе с тем следует отметить, что доля необслуживаемых активов юридических лиц в иностранной валюте превысила 10%», — констатировал Могилевич.