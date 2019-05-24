Лукашенко пригрозил инвесторам жесткими мерами

Александр Лукашенко жестко предупредил инвесторов об ответственности за невыполненные обязательства.

Глава государства во время поездки в Минский район заявил, что если инвестор взял на себя обязательства, он должен в оговоренный срок их выполнить. А если этого нет, то «должны следовать жесткие санкции».

Сегодня же, рассказал Лукашенко, сложилась такая практика, что если что-то не выходит, то сразу идут к нему и просят о перепрофилировании: «Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал – будь добр нести ответственность».

Он подчеркнул, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов не должны превышать трех лет.

Глава государства недоволен, как иногда ведется строительство: «Что это за дело? Деревня как деревня, улица как улица. Нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут – пыль, грязь. Это ненормально».

Лукашенко считает, что три года – достаточно, сдать объект: «Внутри можешь даже не делать – это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало».