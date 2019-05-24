Румас уехал в Москву на встречу с Медведевым

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев проведут 24 мая переговоры в Москве, сообщили БелаПАН в пресс-службе белорусского правительства.

Дмитрий Медведев и Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Фото: Сергей Балай / БелаПАН

Румас, который уже направился в российскую столицу, встретится с российским коллегой в формате один на один и проведет переговоры в расширенном составе. В состав белорусской делегации вошли также вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович.

21 мая Румас сообщил журналистам, что на переговорах с Медведевым планирует обсудить ситуацию с некачественной российской нефтью.

«Создана рабочая группа, вчера председатель концерна «Белнефтехим» вернулся из Российской Федерации, утром докладывал, что с Россией практически согласована дорожная карта. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то что она еще не формализована, — сказал он. — В этой дорожной карте содержится весь перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Второй блок вопросов — это компенсация Беларуси в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента. Но сегодня основная задача — это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию».

По информации пресс-службы правительства РФ, премьер-министры обсудят «актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере», а также «вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза».

Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов 21 мая уточнил ТАСС, что будут обсуждаться вопросы задолженности Минска перед Москвой от реализации незаконной схемы с поставками различных нефтепродуктов на экспорт под видом растворителей, которая действовала в 2011-2012 годах, а также проблемы вокруг поставок российской нефти ненадлежащего качества по трубопроводу «Дружба».

Некачественная российская нефть начала поступать по трубопроводу в апреле. Из-за загрязненного хлорорганикой сырья на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» был остановлен полностью. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

Беларусь рассчитывает на компенсацию ущерба от поставок и транзита «грязной» нефти. 11 мая Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», скорее всего, не превысит 100 млн долларов.

Переговоры о компенсации ущерба ведутся уже несколько недель, стороны согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти, а также создали рабочую группу по оценке ущерба и определению способов компенсации.