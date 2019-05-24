В Кобринском районе в реке обнаружено тело рыбака

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Тело погибшего мужчины было обнаружено накануне недалеко от деревни Черевачицы (Кобринский район) в реке Мухавец.

Как сообщает Следственный комитет, на данный момент известно, что 60-летний мужчина в день трагедии ловил рыбу.

Пропавший 25-летний минчанин найден – он погиб

В какой-то момент он перестал отвечать на звонки, и родственники отправили на поиски. Тело своего близкого они обнаружили в воде.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза должна ответить на вопрос, что стало причиной смерти. По материалам проверки следователями будет принято процессуальное решение.
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Тэги: утонул гибель рыбака Город: Кобрин

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