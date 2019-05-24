Беларусь ввезла автомобилей на 252,7 млн долларов

Беларусь в первом квартале импортировала 21.137 легковых автомобилей на 252,7 млн долларов, свидетельствуют официальные статданные.

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По сравнению с первым кварталом прошлого года импорт легковых автомобилей в физическом выражении вырос на 42,1%, в стоимостном — на 30,5%.

Основной объем легковых автомобилей был ввезен из России — 17.725 единиц на 219,7 млн долларов. В физическом выражении импорт легковых автомобилей из России вырос на 45,5%, в стоимостном — на 41,2%.

В Беларуси в первом квартале было произведено 3.239 легковых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на экспорт было поставлено 2.806 легковых автомобилей (почти в 2,4 раза больше по сравнению с первым кварталом 2018 года).

Легковые автомобили в Беларуси выпускает белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» под маркой Geely. В 2018 году на внутреннем рынке было реализовано 3.304 автомобиля. План продаж в 2019 году составляет 7.020 автомобилей в Беларуси и 15-18 тыс. — в России, но все будет зависеть от действий конкурентов и от продаж в РФ, заявил в начале этого года на пресс-конференции в Минске заместитель директора по продажам завода «БелДжи» Кирилл Шоломицкий.

В 2018 году в Беларуси было продано 48.817 легковых автомобилей, что на 60,2% больше по сравнению с позапрошлым годом.

Бурный рост продаж автомобилей участники рынка объясняют несколькими факторами, в числе основных — доступность финансирования.

«Кредитование и лизинговые схемы дали возможность сделать доступной процедуру покупки нового автомобиля для наших граждан. И впервые за историю независимости нашей страны мы говорим о том, что приобретение нового автомобиля стало более выгодным, нежели покупка автомобиля с пробегом в силу того, что покупатель получил комплекс услуг как по финансированию, так и по иным сопутствующим услугам», — отмечал в начале года председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич.