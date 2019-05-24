Организаторы Евроигр просчитались в вопросе привлечения туристов

Организаторы II Европейских игр допустили стратегический просчет в вопросе привлечения в Минск иностранных гостей.

К такому выводу, по информации Республиканского союза туристических организаций (РСТО), пришли представители туркомпаний на прошедшем 22 мая совещании по вопросам организации туристической деятельности во время проведения игр.

РСТО на совещании представляли компании «Виаполь», «Центркурорт» и «Топ-тур». По мнению РСТО, одним из просчетов является то, что первоначально турфирмы не могли привлекать иностранных туристов в белорусскую столицу самостоятельно из-за отсутствия мест в гостиницах: все они были забронированы дирекцией игр.

«Такая картина во многом сохраняется и сегодня, — отметили в союзе. — При задаче привлечения на игры нескольких десятков тысяч иностранных зрителей в наличии имеется возможность реального заселения всего лишь 2,5-3 тыс. человек».

Туркомпании подчеркнули, что сегодня начинать маркетинговую деятельность по привлечению туристов уже поздно, до спортивного форума остался месяц.

Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

Другим острым вопросом приема туристов в Минске, на взгляд профессионалов въездного туризма, являются проблемы сервиса, возникающие во время экскурсионного обслуживания иностранных гостей, а также отечественных путешественников.

По-прежнему не решен вопрос подъезда и парковки туристических автобусов у столичных достопримечательностей.

«Вопрос этот, важно отметить, почему-то не решается на протяжении двух десятилетий. Несмотря на то что представители туристических компаний постоянно озвучивают проблему и в печати, и на совещаниях различного уровня. Существующие разрешения остановок туристических автобусов на несколько минут для высадки туристов проблемы не снимают», — подчеркивают в РСТО.

Различные совещания по вопросам организации туризма в Минске, в том числе проводимые под патронажем городских властей, показывают отсутствие координации действий заинтересованных сторон, считают в союзе. «В частности, представители МВД каждый раз заявляют, что данную проблему им никто не обозначает, поэтому ею никто не занимается», — говорится в сообщении.

На взгляд профессионалов турбизнеса, для достижения успеха необходимы более оперативные подходы к решению обозначенных вопросов.