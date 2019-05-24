Uber вновь запускает в Минске премиальный тариф UberBLACK

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Самые распространенные машины для этого тарифа у минских партнеров Uber — седаны Mercedes Е-класс, BMW 5 серии и Audi A6. Все водители проходят собеседование и инструктаж.

Минимальная стоимость поездки по тарифу UberBLACK не превышает 7,5 рубля, куда входят подача машины, 3 километра и 5 минут в пути, далее не более 1 рубля 10 копеек за километр и 5 копеек за минуту. Например, за 8,6 рубля можно доехать от отеля Renaissance на проспекте Дзержинского до торгового центра Galleria Minsk на проспекте Победителей.

При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 1 рубля 10 копеек.

Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.

Сервис Uber работает в Минске с ноября 2015 года. В Беларуси сервис представлен приложением Uber BY.
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Тэги: Uber

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