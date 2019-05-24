Президент Египта встретится с представителями белорусского бизнеса

В рамках официального визита в Беларусь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 18 июня встретится с представителями местных предприятий, сообщает Белорусская торгово-промышленная палата.

«В ходе встречи господин ас-Сиси представит белорусскому бизнес-сообществу актуальную информацию о деловом климате Египта и возможностях развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества», — отметили в БелТПП.

К перспективным сферам белорусско-египетского взаимодействия в торгово-промышленной палате отнесли инвестиционное сотрудничество, промышленную и сельскохозяйственную кооперацию, сотрудничество в области деревообработки и производства мебели, нефтехимии, связи и информационных технологий, энергетики, транспорта, здравоохранения и образования, спорта и туризма, в банковской и финансовой сферах.

Визит президента Египта в Минск анонсировал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 2 апреля на открытии весенней сессии парламента: «В июне этого года ожидается официальный визит в Минск президента Египта. Планируется, что он выступит перед белорусскими парламентариями с речью. Это будет первое выступление главы иностранного государства в Овальном зале».

Дипломатические отношения между Беларусью и Египтом были установлены 1 февраля 1992 года. В июне 1998 года и январе 2017-го Египет с официальным визитом посетил Александр Лукашенко. В сентябре 2015 года белорусский руководитель встретился с президентом Египта в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.