Renault представил новый купе-кроссовер Arkana

В Москве состоялась мировая премьера нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Renault Arkana — первая модель французского бренда, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Система персонализации настроек вождения MULTI-SENSE позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense).

«Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода Arkana отлично приспособлен к эксплуатации в дорожных и климатических условиях Беларуси и стран СНГ», — говорится в сообщении производителя.

Renault уже несколько лет сохраняет в Беларуси лидерство на рынке новых автомобилей. В 2018 году было продано 11 310 единиц, это на 8,2%, чем в 2017-м. Самыми популярными моделями являются Logan, Sandero и Duster.