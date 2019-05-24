Ермошина не исключила, что в Беларуси будут избирать мэров городов
Председатель Центризиркома Лидия Ермошина считает, что, в принципе, в Беларуси граждане могут избирать руководителей городов и районов.
Как заявила она в эфире в программы «В обстановке мира» на телеканале
Так, в частности, она отметила, что следовало бы упразднить советы первичного уровня, а вместо них избирать глав сельских административных единиц.
Если подобная практика зарекомендует себя с хорошей стороны, то можно будет распространить такую практику и на более высокий уровень.
Впрочем, подчеркнула Ермошина, для подобных реформ необходимо менять Конституцию страны.