Ермошина не исключила, что в Беларуси будут избирать мэров городов

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Председатель Центризиркома Лидия Ермошина считает, что, в принципе, в Беларуси граждане могут избирать руководителей городов и районов.

Как заявила она в эфире в программы «В обстановке мира» на телеканале СТВ, на сегодняшний день укреплять исполнительную власть не надо, так как у нее достаточно полномочий. А вот о роли представительной – стоит задуматься.


Оппозиция готовит лозунги под выборы. У кандидатов от власти лозунг один на всех

Так, в частности, она отметила, что следовало бы упразднить советы первичного уровня, а вместо них избирать глав сельских административных единиц.

Если подобная практика зарекомендует себя с хорошей стороны, то можно будет распространить такую практику и на более высокий уровень.

Впрочем, подчеркнула Ермошина, для подобных реформ необходимо менять Конституцию страны.
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Тэги: выборы сельсоветы Персона: Лидия Ермошина

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