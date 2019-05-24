Анатолия Савенка уволили с должности гендиректора БМЗ

Он покинул пост гендиректора Белорусского металлургического завода «по соглашению сторон» спустя 30 лет работы на предприятии.

Источник: vk.com/bmznews

Накануне своей отставки Савенок направил письмо подчиненным и клиентам и поблагодарил за совместную работу. «Вместе мы воплощали в жизнь амбициозные проекты, решали сложнейшие проблемы, радовались общим победам. Мы обменивались знаниями и учились друг у друга. И я благодарен за эту возможность», — написал он, передает TUT.by .

Савенок проработал на жлобинском заводе почти 30 лет. В 1989 году он пришел на предприятие на должность травильщика-гальваника. Потом был мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником сталепроволочного цеха № 2, директором по метизному производству. С 14 октября 2009 года — генеральный директор. За 2010−2018 годы на БМЗ была проведена самая масштабная за всю историю предприятия модернизация.