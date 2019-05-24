За отставку Зеленского подписались 50 тысяч украинцев

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Автор петиции Максим Безрук обратился к президенту Украины с призывом обозначить «конкретный путь», по которому тот поведет страну.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая и уже на третий день на официальном сайте президента появилась петиция за его отставку. Ее подписало около 50 тысяч человек из 25-ти необходимых, чтобы ее рассмотрели, на что отведено 92 дня.

Автор петиции заявляет, что уже первые действия Зеленского в качестве президента разочаровали его избирателей.

Зеленского обвинили в грубом нарушении Конституции

«Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!» — написано в петиции.
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Тэги: петиция отставка выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Максим Безрук Город: Киев

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