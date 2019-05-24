За отставку Зеленского подписались 50 тысяч украинцев
Автор петиции Максим Безрук обратился к президенту Украины с призывом обозначить «конкретный путь», по которому тот поведет страну.
Инаугурация Зеленского прошла 20 мая и уже на третий день на официальном сайте президента появилась петиция за его отставку. Ее
Автор петиции заявляет, что уже первые действия Зеленского в качестве президента разочаровали его избирателей.
«Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!» — написано в петиции.