СК завершил расследование убийства минчанина иностранным студентом

Заводским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного студента второго курса «Белорусской государственной авиационной академии».

По сообщению пресс-службы ведомства, пьяный 18-летний фигурант встретился с 21-летним минчанином для выяснения отношений 12 ноября. Спустя некоторое время студент причинил ножевое ранение минчанину, после чего между ними завязалась потасовка, к которой присоединились несколько молодых людей. Студенты-иностранцы скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего лежать на земле. Тот скончался в больнице.

Следователи допросили более 50 свидетелей, знакомых обвиняемого и погибшего, провели проверку показаний на месте, провели более десяти очных ставок. Изучена и приобщена переписка в социальных сетях между обвиняемым и погибшим, свидетельствующая о длительном конфликте между ними на почве личных неприязненных отношений.

Обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показаний.