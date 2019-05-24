Российский ядерный центр закупает 76 икон

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове собирается потратить около 40 тысяч долларов на закупку икон, картин и книг.

На то, что соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, обратило внимание издание «В городе N» .

В техническом задании к госзакупке сообщается, что институту требуется 76 малых икон с изображением Серафима Саровского, инкрустированных стразами.

В документах также указаны книги-плакетки «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков» и почти 200 пластиковых пакетов с эмблемой ядреного центра.

Поставщика выберут 19 июня.