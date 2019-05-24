Российский ядерный центр закупает 76 икон

/ Мир
Просмотров: 215

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове собирается потратить около 40 тысяч долларов на закупку икон, картин и книг.

На то, что соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, обратило внимание издание «В городе N».

В техническом задании к госзакупке сообщается, что институту требуется 76 малых икон с изображением Серафима Саровского, инкрустированных стразами.

В документах также указаны книги-плакетки «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков» и почти 200 пластиковых пакетов с эмблемой ядреного центра.

Поставщика выберут 19 июня.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ядерный центр Россия РПЦ иконы

Другие материалы на эту тему:

Минскому священнику, критиковавшему патриарха Кирилла, запретили служение

Минскому священнику, критиковавшему патриарха Кирилла, запретили служение

Патриарх Кирилл в Минске. Лукашенко лавирует между Москвой и Киевом

Патриарх Кирилл в Минске. Лукашенко лавирует между Москвой и Киевом

«Идентифицировал себя с расколом». РПЦ разрывает отношения с Константинополем

«Идентифицировал себя с расколом». РПЦ разрывает отношения с Константинополем

По полочкам. Заседание Священного синода РПЦ в Минске

По полочкам. Заседание Священного синода РПЦ в Минске