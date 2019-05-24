В Бресте оштрафовали противника аккумуляторного завода Павла Кескевича

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал активиста на 255 рублей за участие в шествии противников аккумуляторного завода 7 апреля.

7 и 14 апреля граждане в очередной раз собрались на площади Ленина. Затем они прошли по центральным улицам Бреста Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали: «Нет заводу!»

«Запущенный в апреле судебный конвейер продолжит работу и на следующей неделе. Намечаются суды еще над двумя противниками аккумуляторного завода», — подчеркнул правозащитник Владимир Величкин.

Ранее в мае судом Ленинского района были оштрафованы четыре активиста: один — за участие в шествиях противников аккумуляторного завода 7 и 14 апреля, два — в шествии 7 апреля, одна активистка — за участие в шествии 14 апреля.

В апреле этот же суд также по ст. 23.34 КоАП оштрафовал 16 активистов: десять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять — в шествии 14 апреля, одну активистку — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.