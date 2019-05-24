Белорусского националиста осудили за антирусские высказывания в инстаграме

В Минском городском суде зачитали приговор по делу 45-летнего минчанина, которого обвинили в разжигании национальной вражды.

Поводом для этого стал комментарий с оскорблениями в отношении жителей России. Их автор получил три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа и высылкой — на так называемую «химию», сообщает euroradio.fm .

Обвиняемый выступает против российской агрессии в Украине и «имперскости». На его странице в инстаграме — фото с «Погоней» и флагом «Правого сектора». Он называет себя патриотом Беларуси.

Против него было возбуждено уголовное дело за разжигание ненависти. Расследование и суд в общей сложности длились 10 месяцев.

«Если честно, то сильно удивлен не только я, но и все мои знакомые, даже из "органов". Я скажу больше: когда я обратился к правозащитникам в "Весну", то узнал, что за последние годы было всего 10 дел по 130-й статье. И ни в одном случае это не закончилось реальным сроком. Даже тогда, когда какой-то мужик создал большое сообщество в соцсети и постил расистские записи, которые видели десятки тысяч человек. А меня хотят отправить на "химию" за пост, который по данным следователей увидело не менее 29 человек», — сказал обвиняемый.