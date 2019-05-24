Главврача минской больницы приговорили к пяти годам колонии

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Суд Московского района Минска приговорил 65-летнего Валерия Кушниренко к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

В отношении главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава возбудили уголовное дело

Его признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов, сообщает TUT.by.

Судебное разбирательство по делу Кушниренко длилось чуть менее 10 дней. По версии следствия, за победу в тендере определенного поставщика медицинского оборудования или расходных материалов бывший главный врач 9-й больницы получал взятку.

Он признал себя виновным.
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Тэги: коррупция коррупция в Минздраве 9-я больница Персона: Валерий Кушниренко Город: Минск

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