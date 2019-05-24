Главврача минской больницы приговорили к пяти годам колонии

Суд Московского района Минска приговорил 65-летнего Валерия Кушниренко к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Его признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов, сообщает TUT.by .

Судебное разбирательство по делу Кушниренко длилось чуть менее 10 дней. По версии следствия, за победу в тендере определенного поставщика медицинского оборудования или расходных материалов бывший главный врач 9-й больницы получал взятку.

Он признал себя виновным.