БАТЭ и минское «Динамо» победили в девятом туре чемпионата

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Борисовчане победили гостей из Слуцка, а динамовцы — игроков «Ислочи».

Чемпион Беларуси победил ФК «Слуцк» на «Борисов-Арене», которая собрала 4,5 тысячи зрителей. Игра закончилась со счетом 3:0. На 54-й минуте забил Скавыш, на 69-й — Дубаич, на 81-й — Мукам.

На минском стадионе «Трактор» динамовцы с минимальным счетом победили неожиданно хорошо начавшую сезон «Ислочь». На 90-й минуте отличился Билоног. На игре присутствовали 2,3 тыс. зрителей.

После девяти игр, у БАТЭ и «Шахтера» по 21 очку. Их могут опередить брестские динамовцы, у которых игра в запасе. «Ислочь» — четвертая, минское «Динамо» — шестое.
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Тэги: ФК Динамо-Минск ФК БАТЭ чемпионат Беларуси по футболу Город: Минск

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