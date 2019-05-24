Некачественную нефть начнут выдавливать обратно в Россию

Беларусь начнет процесс вытеснения некачественной нефти из трубопровода «Дружба» обратно в сторону России на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках.

Он отметил, что заместители председателей правительств двух стран подписали дорожную карту, в которой «урегулированы все шаги по разрешению этого вопроса».

«Мы ожидаем, что буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону Российской Федерации. Таким образом, освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал Румас в эфире телеканала ОНТ .

При этом он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы «как можно быстрее начать прокачку хорошей нефти в сторону Западной Европы».

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.