Неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт накрыли Беларусь

/ Общество
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В субботу, 25 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать неустойчивая воздушная масса (по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта).

Фото pixabay.com

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по все стране пройдут дожди, в некоторых районах юго-востока – сильные дожди; прогремят гроз.

Утром сгустится слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +19..+25°C.

В столице облачно с прояснениями. Вероятность дождя и грозы составляет 30-40%. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха в течение суток:

  • утром +14..+17°C;
  • днем +21..+23°C;
  • вечером +17..+20°C.
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Тэги: погода

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