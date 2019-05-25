Неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт накрыли Беларусь

В субботу, 25 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать неустойчивая воздушная масса (по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта).

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Ожидается облачно с прояснениями. Практически по все стране пройдут дожди, в некоторых районах юго-востока – сильные дожди; прогремят гроз.

Утром сгустится слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимально днем воздух прогреется до +19..+25°C.

В столице облачно с прояснениями. Вероятность дождя и грозы составляет 30-40%. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха в течение суток: