На ЧМ по хоккею пройдут полуфиналы: за кого болеть и на кого ставить

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На чемпионате мира по хоккею сталось провести четыре матча – два полуфинальных состоятся сегодня.

В борьбе за выход в финал сойдутся:

  • Россия – Финляндия (начало 16:15);
  • Канада – Чехия (начало 20:15).

Букмекеры считают, что в финал выйдут россияне и канадцы (именно они в своих парах являются фаворитами).

Так, коэффициенты на победу России составляют 1.4-1.5, на викторию Финляндии – 5.4-5.5, на ничью – 5.6-5.7.

В свою очередь, на триумф канадцев можно поставить по ставке 1.85-1.95, а чехов – 3.15-3.25, коэффициент на ничью – 4.3-4.5.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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