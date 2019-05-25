На ЧМ по хоккею пройдут полуфиналы: за кого болеть и на кого ставить

На чемпионате мира по хоккею сталось провести четыре матча – два полуфинальных состоятся сегодня.

В борьбе за выход в финал сойдутся:

Россия – Финляндия (начало 16:15);

Канада – Чехия (начало 20:15).

Букмекеры считают, что в финал выйдут россияне и канадцы (именно они в своих парах являются фаворитами).

Так, коэффициенты на победу России составляют 1.4-1.5, на викторию Финляндии – 5.4-5.5, на ничью – 5.6-5.7.

В свою очередь, на триумф канадцев можно поставить по ставке 1.85-1.95, а чехов – 3.15-3.25, коэффициент на ничью – 4.3-4.5.