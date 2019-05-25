Дочь Алсу вновь назвали победительницей конкурса «Голос. Дети»

Накануне вечером прошел повторный финал шоу талантов « «Голос. Дети». По решению генерального директора телеканала ОНТ Константина Эрнста, победителями конкурса признаны все финалисты.

Повторный финал организаторы вынуждены были провести из-за скандала, который разразился на фоне победы дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Как выяснилось, в телефонном голосовании за юную исполнительницу, наставницей которой была певица Светлана Лобода, было не все чисто. Проведенное расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования.

Таким образом, все девять финалистов (в алфавитном порядке) – Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Максим Ержан, Валерий Кузаков, Анастасия Сисаури, Рената Таирова и Нино Чеснер – стали победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети».

Как сообщил ведущий конкурса Дмитрий Нагиев, все они получат по 1 млн российских рублей (примерно 15,5 тыс. долларов).