Лукашенко назвал сферы, где видит потенциал отношений с Иорданией

Александр Лукашенко считает, что у отношений Беларуси и Иордании есть большой потенциал. Об этом говорится в поздравлении королю этого государства Абдалле II по случаю Дня независимости.

По мнению официального белорусского лидера, двустороннее сотрудничество может более успешно развиваться в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

Летом 2015 года, принимая верительные грамоты посла Иордании в Беларуси по совместительству, Лукашенко обратил внимание на существенный незадействованный потенциал для наращивания взаимовыгодных отношений с этой страной. По мнению белорусского лидера, сторонам необходимо как можно скорее возобновить работу совместной белорусско-иорданской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.