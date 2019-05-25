Лукашенко назвал сферы, где видит потенциал отношений с Иорданией

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Александр Лукашенко считает, что у отношений Беларуси и Иордании есть большой потенциал. Об этом говорится в поздравлении королю этого государства Абдалле II по случаю Дня независимости.

По мнению официального белорусского лидера, двустороннее сотрудничество может более успешно развиваться в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

Летом 2015 года, принимая верительные грамоты посла Иордании в Беларуси по совместительству, Лукашенко обратил внимание на существенный незадействованный потенциал для наращивания взаимовыгодных отношений с этой страной. По мнению белорусского лидера, сторонам необходимо как можно скорее возобновить работу совместной белорусско-иорданской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
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Тэги: Беларусь-Иордания Персона: Александр Лукашенко Абдалла II

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