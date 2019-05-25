У некоторых минчан отберут кондиционеры и спутниковое ТВ

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, на следующей неделе в центре Минска пройдет зачистка фасадов домов – сотни минчан лишатся кондиционеров и спутникового ТВ.

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Чиновник подчеркнул, что речь идет об оборудовании, которое размещено незаконно, пишет «МН» .

«В основном это центральная часть города, дома, относящиеся к историко-культурным ценностям. С начала весны в районе уже демонтировано более 100 кондиционеров. С владельцами этого оборудования проводились беседы, в результате около 100 единиц они убрали самостоятельно», – заметил Дорохович.

Столичные власти отмечают, что, если собственник самостоятельно не убрал оборудование, это сделают специалисты. Но эти работы должен будет опять же оплатить собственник.