Рекламиста Юлию Ляшкевич оштрафовали за участие в «Чернобыльском шляхе»

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Суд Центрального района Минска оштрафовал ее на 510 рублей за акцию 26 апреля.

Источник: spring96.org

Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org.

«Чернобыльский шлях — 2019» стал самым немноголюдным за всю историю проведения акции: участие в ней принимали, кроме журналистов и сотрудников милиции в штатском, примерно около 40 граждан. «Однако по уровню административного преследования его участников стремится к печальному лидерству», — констатируют правозащитники.

По их сведениям, семеро участников шествия наказаны административными штрафами и предупреждениями, а в отношении еще десяти участников марша составлены протоколы, которые ждут своего рассмотрения в судах.


«Нельзя запретить быть людьми». Как прошел «Чернобыльский шлях-2019»

В нынешнем году организаторы «Чернобыльского шляха» отказались от проведения ежегодной уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполкомом. Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение акции. Несмотря на это, вечером 26 апреля около здания президиума Национальной академии наук собралось несколько десятков человек. Они прошли в парк Дружбы Народов.
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Тэги: Чернобыльский шлях-2019 белорусская оппозиция штраф Персона: Юлия Ляшкевич Город: Минск

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