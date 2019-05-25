Фотофакт. В Казахстане запустили поезд-отель

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Из Алматы в Туркестан запустили туристический поезд. Состав представляет собой отель на колесах.

Фото: almaty.tv

По словам гендиректора пассажирской компании «Туран Экспресс» Романа Ботабекова, стоят билеты на этот поезд на 20-30 процентов дороже обычных. Однако, выбирая поезд-отель, турист может сэкономить на проживании, передает телеканал «Алматы».

Ботабеков отметил, что пока маршрут не регулярный и будет отправляться тогда, когда на него будет куплено достаточное количество билетов.

Туркестан — главный исторический город страны, бывшая столица Казахского ханства.
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Тэги: Туркестан Казахстан туризм поезд-отель поезд Персона: Роман Ботабеков Город: Алматы

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