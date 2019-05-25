Международный трибунал обязал Россию освободить захваченных украинских военных

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.

«Приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву», — написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции​ Елена Зеркаль в Фейсбуке.

Международный трибунал по морскому праву — это независимый судебный орган, который рассматривает правовые споры на основе положений Конвенции ООН по морскому праву.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их в незаконном пересечении границы.