Финляндия обыграла Россию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

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Первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, стала сборная Финляндии.

25 марта в Братиславе в полуфинальном матче финские хоккеисты обыграли команду России — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Решающую шайбу на 51-й минуте матча забросил Марко Анттила.

Сборная России сыграет в матче за третье место, Финляндия будет оспаривать чемпионский титул. Оба матча состоятся 26 мая.

Соперники россиян и финнов определятся сегодня вечером во втором полуфинале — Канада — Чехия (20:15, live на «Беларусь 5»).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 Персона: Марко Анттила

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