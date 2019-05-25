Канада выиграла у Чехии и сыграет в финале чемпионата мира по хоккею

Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, стала сборная Канады.

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25 марта в Братиславе в полуфинальном матче канадские хоккеисты обыграли команду Чехии — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Шайбы забросили Марк Стоун, Дарнелл Нёрс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Тома Шабо у канадцев, Томаш Зогорна — у чехов.

После третьей пропущенной шайбы чехи заменили голипера — вместо Патрика Бартошака вышел Павел Францоуз.

В первом полуфинале сборная Финляндии обыграла команду России — 1:0.

Таким образом, 26 мая, в заключительный день чемпионата мира, в матче за третье место встретятся Россия и Чехия, а чемпионский титул разыграют Финляндия и Канада.

Оба матча в прямом эфире покажет канал «Беларусь 5».