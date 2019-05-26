Область повышенного атмосферного давления накроет в воскресенье Беларусь

/ Общество
Просмотров: 191

В последний выходной уходящей недели синоптики обещают вполне приличную погоду для пикника.

Так, формировать погоду на территории страны будет область повышенного атмосферного давления (только днем в северо-западных регионах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, перемещающегося с Балтики).

Как отметили в Белгидромете, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от +16°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку.

В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +11..+13°С;
  • днем +18..+20°С;
  • вечером +15..+17°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона