Область повышенного атмосферного давления накроет в воскресенье Беларусь
В последний выходной уходящей недели синоптики обещают вполне приличную погоду для пикника.
Так, формировать погоду на территории страны будет область повышенного атмосферного давления (только днем в северо-западных регионах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, перемещающегося с Балтики).
Как отметили в Белгидромете, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от +16°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку.
В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +11..+13°С;
- днем +18..+20°С;
- вечером +15..+17°С.