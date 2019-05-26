Брестское «Динамо» вновь возглавило турнирную таблицу

По завершению девятого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге лидер пелотона занял свое пока законное место.

Брестское «Динамо» на своем поле разгромило «Неман» - 6:1. Более уверенно соперника проходил только «Гомель», не оставивший в гостях камня на камне от «Слуцка» (6:0).

Другие матчи тура завершились со следующими результатами:

«Витебск» – «Энергетик-БГУ» – 3:0;

«Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» – 0:1;

«Динамо» (Мн) – «Ислочь» – 1:0;

БАТЭ – Слуцк – 3:0;

«Дняпро» – «Гомель» – 1:1;

«Минск» – «Городея» – 0:3;

«Славия» – «Торпедо» (Мн) – 2:0;

«Динамо (Бр) – «Неман» – 6:1.

После девяти туров турнирное положение следующее: