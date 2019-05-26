Брестское «Динамо» вновь возглавило турнирную таблицу

/ Спорт
Просмотров: 474

По завершению девятого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге лидер пелотона занял свое пока законное место.

Брестское «Динамо» на своем поле разгромило «Неман» - 6:1. Более уверенно соперника проходил только «Гомель», не оставивший в гостях камня на камне от «Слуцка» (6:0).

Другие матчи тура завершились со следующими результатами:

  • «Витебск» – «Энергетик-БГУ» – 3:0;  
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» – 0:1;
  • «Динамо» (Мн) – «Ислочь» – 1:0;
  • БАТЭ – Слуцк – 3:0;
  • «Дняпро» – «Гомель» – 1:1;
  • «Минск» – «Городея» – 0:3;
  • «Славия» – «Торпедо» (Мн) – 2:0;
  • «Динамо (Бр) – «Неман» – 6:1.

После девяти туров турнирное положение следующее:

  1. Динамо (Бр) – 23 очка;
  2. БАТЭ – 21;
  3. Шахтер –  21;
  4. Ислочь – 18;
  5. Торпедо-БелАЗ – 17;
  6. Динамо (Мн) – 16;
  7. Неман – 13;
  8. Славия – 13;
  9. Витебск – 13;
  10. Городея – 11;
  11. Гомель – 7;
  12. Дняпро ­ 7;
  13. Энергетик-БГУ – 6;
  14. Слуцк – 6;
  15. Минск – 5;
  16. Торпедо (Мн) – 4.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство