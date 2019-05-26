Брестское «Динамо» вновь возглавило турнирную таблицу
По завершению девятого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге лидер пелотона занял свое пока законное место.
Брестское «Динамо» на своем поле разгромило «Неман» - 6:1. Более уверенно соперника проходил только «Гомель», не оставивший в гостях камня на камне от «Слуцка» (6:0).
Другие матчи тура завершились со следующими результатами:
- «Витебск» – «Энергетик-БГУ» – 3:0;
- «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» – 0:1;
- «Динамо» (Мн) – «Ислочь» – 1:0;
- БАТЭ – Слуцк – 3:0;
- «Дняпро» – «Гомель» – 1:1;
- «Минск» – «Городея» – 0:3;
- «Славия» – «Торпедо» (Мн) – 2:0;
- «Динамо (Бр) – «Неман» – 6:1.
После девяти туров турнирное положение следующее:
- Динамо (Бр) – 23 очка;
- БАТЭ – 21;
- Шахтер – 21;
- Ислочь – 18;
- Торпедо-БелАЗ – 17;
- Динамо (Мн) – 16;
- Неман – 13;
- Славия – 13;
- Витебск – 13;
- Городея – 11;
- Гомель – 7;
- Дняпро 7;
- Энергетик-БГУ – 6;
- Слуцк – 6;
- Минск – 5;
- Торпедо (Мн) – 4.