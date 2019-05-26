Найден хулиган, осквернивший здание еврейской общины в Гомеле

Установлен автор надписей на стенах здания гомельской областной еврейской общины «Ахдут». Им оказался 20-летний житель одной из деревень Гомельского района, сейчас отбывающий срок за покушение на убийство.

Осквернение здания еврейской общины имело место еще в декабре 2014 года. На фасаде и калитке краской из баллончика была нарисована свастика, а на заборе — надпись «смерть евреям». По факту осквернения сооружения было возбуждено уголовное дело.

Установить хулигана удалось только недавно. Как выяснили сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 15, надписи сделал отбывающий наказание в этой колонии молодой человек (по данным ГУБОПиК, участник околофутбольной неонацистской группировки).

В 2017 году он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы за покушение на убийство иностранного гражданина не славянской внешности, которого ударил ножом. А в 2014 году был осужден на два года лишения свободы с отсрочкой наказания на два года за хулиганство — ударил иностранного студента одного из гомельских вузов.