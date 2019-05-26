В Жодино молодые ребята спасли ребенка, провалившегося в люк

Студент четвертого курса Жодинского политехнического колледжа Артур Киткевич и его друзья спасли ребенка, который провалился в открытый канализационный люк.

Артур Киткевич (в центре) и его друзья Евгений Чернушевич и Илья Журавлев

Инцидент имел место вечером 22 мая недалеко от общежития политехнического колледжа. Артур и его друзья Евгений Чернушевич и Илья Журавлев возвращались с тренировки по футболу, присели на скамейку отдохнуть.

«По травке бежал малыш, на вид около двух с половиной — трех лет, его мама шла чуть-чуть поодаль. Внезапно ребенок исчез из ее поля зрения. Как оказалось, малыш упал в открытый люк. Женщина отчаянно закричала», — рассказал корреспонденту еx-press.by очевидец Сергей.

Артур и его друзья побежали на крик. Артур спрыгнул в колодец, а глубина там была метра три, и с помощью своих товарищей поднял маленького мальчика на поверхность.

Малыш был на первый взгляд в порядке, мама унесла его домой, в одно из ближних общежитий. О том, обращалась ли женщина за медицинской помощью, неизвестно.

Вскоре люк закрыли крышкой, а сверху еще положили доску.