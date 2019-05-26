В Бресте собирают подписи под обращением к Лукашенко, чтобы перепрофилировать аккумуляторный завод

26 мая на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода — около 130 человек. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Как сообщила в ходе встречи активистка Лада Ярош, сегодня начался сбор подписей под обращением к президенту Беларуси с предложением «перепрофилировать это опасное предприятие, несущее угрозу жизни здоровью людей в регионе».

К примеру, предлагается перенести в построенное для аккумуляторного завода здание участок литья завода «Брестгазоаппарат» или цехов Брестского электролампового завода, сообщает БелаПАН .

Продолжается и сбор подписей под обращением к брестским властям — областному, районному и городскому исполкомам. Авторы обращения требуют от властей «полномасштабного включения соответствующих органов в контроль за работой предприятия на всех этапах его деятельности» и предлагают рассмотреть вопрос о создании лаборатории, которая могла бы по заявке общественности в любой момент оперативно делать замеры выбросов предприятий.