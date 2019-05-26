В Лоевском районе устанавливаются обстоятельства внезапной смерти двухмесячного мальчика

Трагический случай произошел в одной из деревень Лоевского района. 26-летняя местная жительница обнаружила утром возле себя в кровати бездыханное тело сына.

Женщина сразу вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть двухмесячного ребенка.

Проверку по данному факту проводит Лоевский районный отдел Следственного комитета. Назначены судмедэкспертизы для выяснения точной причины случившегося.

«В ходе первичного осмотра повреждений на теле ребенка не обнаружено. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.