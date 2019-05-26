Рита Дакота привезет в Минск новую программу

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17 декабря в Prime Hall пройдет концерт певицы, композитора и автора песен Риты Дакоты — прозвучат лучшие песни и свежие хиты.

Урожденная минчанка Маргарита Герасимович стала широко известна под именем Рита Дакота после участия в телешоу «Фабрика звезд-7». Там же она познакомилась со своим будущим мужем Владом Соколовским. После трех лет брака пара рассталась.

Одно время Рита Дакота практически забросила сольную карьеру, сосредоточившись на написании песен для других исполнителей. Песни Дакоты поют Ёлка, Светлана Лобода, Анита Цой, Зара, Ани Лорак и другие звезды русскоязычной поп-сцены.

В программу, которая будет представлена в Минске, добавлены новые композиции, в том числе «Мантра», «Новые линии» и «Не умеешь любить». У этих треков более шести миллионов просмотров на официальном youtube-канале Риты Дакоты.

Билеты уже поступили в продажу. Стоимость — от 36 до 86 рублей.
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Тэги: российская попса по-музыка Персона: Рита Дакота Влад Соколовский Город: Минск

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