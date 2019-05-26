Около четырех тысяч военнослужащих будут задействованы в параде 3 июля

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Министерство обороны Беларуси обнародовало детали предстоящего военного парад 3 июля в честь Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси.

Традиционно парад откроют учащиеся Минского суворовского училища. Помимо них, в параде примут участие учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев; курсанты Военной академии, военно-технического факультета БНТУ; военнослужащие 120-й, 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад; 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 5-й отдельной бригады специального назначения.

Торжественным маршем пройдут парадные расчеты Государственного пограничного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, войск территориальной обороны, сводной роты почетного караула и сводный оркестр Вооруженных сил.


Эволюция парада: от бронетехники у Дома правительства до унитазов на колесах

Всего в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих в составе 25 пеших парадных расчетов.

Будут представлены основные образцы вооружения и военной техники Вооруженных сил Беларуси. Над Минском пролетит авиационная техника Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Завершат парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных сил.
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Тэги: военный парад День Независимости

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