Завершился чемпионат России по футболу. В медальной тройке — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»

26 мая завершился чемпионат России по футболу в премьер-лиге сезона-2018/2019.

Чемпионом досрочно стал «Зенит» из Санкт-Петербурга — 64 очка, питерцы одержали 20 побед в 30 матчах — больше всех. Второе место занял московский «Локомотив» — 56 очков, третьим стал «Краснодар», который уступил «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям. 28 матчей в составе «Краснодара» отыграл капитан сборной Беларуси Александр Мартынович.

Призеры представят Россию в новом розыгрыше Лиги чемпионов — «Зенит» и «Локо» стартуют сразу групповом турнире, «Краснодар» — с третьего раунда квалификации; это будет первое в истории клуба участие в ЛЧ.

В Лиге Европы сыграют московские ЦСКА (4-е место, 51 очко) и «Спартак» (5-е место, 49 очков), а также тульский «Арсенал» (6-е место, 46 очков). ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко начнет турнир сразу с групповой стадии, «Спартак» — с третьего раунда квалификации, «Арсенал» — со второго.

Покидают высший дивизион махачкалинский «Анжи» (15-е место, 21 очко) и «Енисей» из Красноярска (16-е место, 20 очков).

В стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге сыграют самарские «Крылья Советов» (13-е место, 28 очков) и «Уфа» (14-е место, 26 очков). «Крылья» сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» встретится с «Томью». Первые матчи пройдут 30 мая, ответные — 2 июня.

Новый сезон в российском футболе стартует 14 июля.