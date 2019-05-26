«Шахтер» обыграл «Витебск» в финале Кубка Беларуси по футболу

Футболисты солигорского «Шахтера» стали обладателями Кубка Беларуси розыгрыша 2018-2019 годов.

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В финальном матче, который прошел 26 мая в Витебске, команда Сергея Ташуева обыграла одноименный местный клуб со счетом 2:0 (Бодул, 45, Антич, 80).

«Шахтер» завоевал трофей третий раз в своей истории. Ранее это происходило в 2004 и 2014 годах. Еще пять раз солигорцы проигрывали в финале (2006, 2008, 2009, 2015, 2017).

У «Витебска» это был второй финальный матч за кубок. Первый состоялся в 1998 году (победа).

В истории суверенного белорусского футбола кубок разыгрывался 28 раз. Помимо «Шахтера» трижды его брали минское «Динамо» (1992, 1994, 2003), бобруйская «Белшина» (1997, 1999, 2001), борисовский БАТЭ (2006, 2010, 2015) и брестское «Динамо» (2007, 2017, 2018).

Четыре раза трофеем пока не владел никто, отмечает БелаПАН.