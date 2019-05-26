Вице-премьер Турчин: предприятий с зарплатой до 400 рублей быть не должно

Одна из проблем развития экономики — наличие организаций, сотрудникам которых платят «неоправданно низкую заработную плату», заявил первый вице-премьер Александр Турчин в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 26 мая.

«Что волнует правительство? Те компании, которые платят людям неоправданно низкую заработную плату. Вот текущая задача правительства, все поручения даны. Мы будем очень жестко это контролировать. Первый этап — это те компании, которые платят людям зарплату менее 400 рублей. Мы поставили для себя задачу — к 1 июля чтобы этих предприятий не было», — сказал первый вице-премьер.

«У каждого предприятия есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может работать — принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей. Но платить такую зарплату непозволительно», — заявил Турчин.

По его словам, министру по налогам и сборам Сергею Наливайко поручено по таким предприятиям «провести какие-то контрольные мероприятия на предмет того, выплачивается ли там зарплата легально или там половина заработка идет в конвертах». «Поэтому мы этой проблемой занимаемся. А следующий этап — на 1 января 2020 года, это предприятия с зарплатой ниже 500 рублей», — уточнил Турчин.

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле этого года по сравнению с мартом выросла на 16,8 рубля (на 1,6%) и составила 1073,7 рубля, напоминает БелаПАН.