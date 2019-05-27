Беларусь оказалась в поле пониженного атмосферного давления
В понедельник, 27 мая, Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в умеренно теплой воздушной массе.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а во многих районах Гродненщины и Витебщины пройдут дожди; прогремят грозы.
Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Максимально воздух прогреется до +18..+23 °С , по югу +24.. +26°С.
В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром +12..+14°С;
- днем +21..+23°С;
- вечером +18..+21°С.