Беларусь оказалась в поле пониженного атмосферного давления

/ Общество
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В понедельник, 27 мая, Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в умеренно теплой воздушной массе.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а во многих районах Гродненщины и Витебщины пройдут дожди; прогремят грозы.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Максимально воздух прогреется до +18..+23 °С , по югу +24.. +26°С.

В столице осадков не прогнозируется. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром +12..+14°С;
  • днем +21..+23°С;
  • вечером +18..+21°С.
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Тэги: погода

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