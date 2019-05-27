На пожаре под Щучином сгорел мужчина

Трагедия произошла в агрогородке Новый Двор (Щучинский район) накануне днем. В результате пожара погиб мужчина.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в двухквартирном одноэтажном доме.

Под обломками сгоревших строительных конструкций был обнаружен обгоревший труп хозяина жилища.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 16 пожаров, на которых погибли три человека.

Кроме выше указанного случая, люди погибли в Минске и Ивацевичском районе.