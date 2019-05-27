Названы победители Каннского кинофестиваля

/ Культура
Просмотров: 63

Золотая пальмовая ветвь – главный приз Каннского кинофестиваля – присуждена картине южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразит».

Кроме этого, призы получили:

  • Эмили Бичем – за лучшую женскую роль («Крошка Джо»);
  • Антонио Бандерас – за лучшую мужскую роль («Боль и слава»);
  • Мати Диоп – специальное упоминание жюри («Атлантик»);
  • братья Дарденн – за лучшую режиссуру («Юный Ахмед»);
  • Селин Скьамма – за лучший сценарий («Портрет женщины в огне»);
  • Ладжа Ли «Отверженные» и Клебер Мендоса-мл.(«Бакурау») – приз жюри;
  • Кантемир Балагов – за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» («Дылда»).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Каннский кинофестиваль Персона: Пон Джун Хо Эмили Бичем Антонио Бандерас Мати Диоп Селин Скьамма Ладжа Ли Клебер Мендоса-мл. Кантемир Балагов

Другие материалы на эту тему:

Золото Каннского кинофестиваля получил фильм о нелегальных эмигрантах

Золото Каннского кинофестиваля получил фильм о нелегальных эмигрантах

В Каннах прошла премьера трейлера фильма «Авель»

В Каннах прошла премьера трейлера фильма «Авель»

67-й Каннский кинофестиваль открылся со скандалом

67-й Каннский кинофестиваль открылся со скандалом

67-й Каннский кинофестиваль открылся со скандалом

67-й Каннский кинофестиваль открылся со скандалом