Названы победители Каннского кинофестиваля
Золотая пальмовая ветвь – главный приз Каннского кинофестиваля – присуждена картине южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразит».
Кроме этого, призы получили:
- Эмили Бичем – за лучшую женскую роль («Крошка Джо»);
- Антонио Бандерас – за лучшую мужскую роль («Боль и слава»);
- Мати Диоп – специальное упоминание жюри («Атлантик»);
- братья Дарденн – за лучшую режиссуру («Юный Ахмед»);
- Селин Скьамма – за лучший сценарий («Портрет женщины в огне»);
- Ладжа Ли «Отверженные» и Клебер Мендоса-мл.(«Бакурау») – приз жюри;
- Кантемир Балагов – за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» («Дылда»).