Дин из лучших футболистов мира последних лет Лионель Месси в шестой раз завоевал приз «Золотая бутса», предназначенный лучшему бомбардиру, играющему в Европе.

В сезоне на счету форварда сборной Аргентины и «Барселоны» 36 мячей.

Топ-5 снайперов старого света выглядит так:

Лионель Месси («Барселона») – 36 голов (72 очка); Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 (66); Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 (52); Дуван Сапата («Аталанта») – 23 (46); Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 (45).

Отметим, что очки начисляются в зависимости от коэффициента того или ионного первенства. Гол в пяти топ-лигах Европы (Англия, Германия, Испания, Италия и Франция) оценивается в два очка.