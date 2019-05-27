«Золотая бутса»: Лионель Месси – лучший бомбардир Европы

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Дин из лучших футболистов мира последних лет Лионель Месси в шестой раз завоевал приз «Золотая бутса», предназначенный лучшему бомбардиру, играющему в Европе.

В сезоне на счету форварда сборной Аргентины и «Барселоны» 36 мячей.

Топ-5 снайперов старого света выглядит так:

  1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов (72 очка);
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 (66);
  3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 (52);
  4. Дуван Сапата («Аталанта») – 23 (46);
  5. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 (45).

Отметим, что очки начисляются в зависимости от коэффициента того или ионного первенства. Гол в пяти топ-лигах Европы (Англия, Германия, Испания, Италия и Франция) оценивается в два очка.
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