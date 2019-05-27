Завершено расследование убийства бизнесмена из Березино

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Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена Сергея Метельского из города Березино (Минская область), совершенного в 2016 году.

 

 

Как сообщила пресс-служба СК, в ходе расследования другого особо тяжкого преступления — убийства менеджера в Минском районе, тело которого было обнаружено лишь после приговора суда обвиняемым в ноябре 2018 года, следователи получили данные о возможной причастности двух обвиняемых к совершению убийства бизнесмена.

Они признаны обвиняемыми по данному уголовному делу, при этом совершение убийства вменяется одному из них. Проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Тело Метельского было обнаружено утром 26 сентября 2016 года на окраине Березино при тушении горящего припаркованного легкового автомобиля «Ауди». В бизнесмена стреляли из охотничьего обреза.

Погибшего называли одним из самых богатых предпринимателей райцентра. Серьезные подвижки в раскрытии преступления, а также подозреваемые появились у следствия лишь в 2019 году, сообщил председатель СК Иван Носкевич 21 февраля этого года в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».
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Тэги: убийство убийство бизнесмена Персона: Сергей Метельский Иван Носкевич Город: Березино

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