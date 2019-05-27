Зеленский жестко прошелся по депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов проголосовать за реформаторские законопроекты. Глава государства также заметил, что им не следует использовать трибуну как площадку для личного PR.

Фото со страницы команды Владимира Зеленского в соцсети

«Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна», - подчеркнул Зеленский. – В то же время уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса».