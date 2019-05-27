Спикер польского сената приедет в Беларусь

Маршал верхней палаты польского парламента (сената) Станислав Карчевски посетит Беларусь 6-7 июня.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщили БелаПАН в польском посольстве, спикер примет участие в работе XXII белорусско-польского экономического форума «Добрососедство-2019», который пройдет 7 июня в Минске. Помимо Карчевского на форуме выступят министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич, первый заместитель министра сельского хозяйства и развития села Тадеуш Романчук, член правления Польского агентства инвестиций и торговли Кшиштоф Сенгер, председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты Казимеж Здуновски.

Накануне форума, 6 июня, Карчевски планирует посетить Гродно. По информации Совета Республики, вместе с председателем верхней палаты Национального собрания Беларуси Михаилом Мясниковичем маршал примет участие в церемонии открытия в городе мемориальной доски легендарному польскому музыканту выходцу из Гродненской области Чеславу Немену.

Это второй визит Карчевского в Беларусь за неполные четыре года. Он посетил страну в декабре 2016 года. Тогда маршал сената провел встречи с Александром Лукашенко и оппозиционными политиками. С представителями белорусских властей были обсуждены проблемные вопросы двусторонних отношений, в том числе невозможность аккредитации в стране корреспондентов вещающего из Польши телеканала «Белсат» и существование двух союзов поляков, один из которых признается Минском, другой — Варшавой.

В феврале 2017 года Варшаву посетил зампредседателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Мясникович совершил продолжительный визит в Польшу в феврале 2019 года.