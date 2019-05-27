Лукашенко на два дня покинет Беларусь

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Александр Лукашенко 28-29 мая посетит Казахстан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах, — сообщает пресс-служба белорусского президента. — С учетом юбилейной даты — пятилетия договора о Евразийском экономическом союзе — главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей».


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Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и ряд других.

По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

Помимо участия в саммите программой визита предусмотрены ряд двусторонних встреч и переговоров Лукашенко с зарубежными лидерами.
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Тэги: Евразийский союз Персона: Александр Лукашенко

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