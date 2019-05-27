Лукашенко на два дня покинет Беларусь

Александр Лукашенко 28-29 мая посетит Казахстан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах, — сообщает пресс-служба белорусского президента. — С учетом юбилейной даты — пятилетия договора о Евразийском экономическом союзе — главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей».

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и ряд других.

По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

Помимо участия в саммите программой визита предусмотрены ряд двусторонних встреч и переговоров Лукашенко с зарубежными лидерами.