Из Беларуси обратно в Россию отправлено 80 тыс. тонн «грязной» нефти

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Некачественную российскую нефть начали транспортировать из Беларуси обратно в Россию, сообщает концерн «Белнефтехим».

«Белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в тесном контакте с российской АО «Транснефть – Дружба» (Брянск) работает над выполнением этапов дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества. Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории. С 24 мая 2019 г. по второй ветке трубопровода в направлении российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения», — говорится в пресс-релизе на сайте концерна.

По состоянию на 00:00 часов 27 мая в Россию отправлено более 80 тысяч тонн нефти.

Минск и Москва решили все вопросы по проблеме «грязной» нефти

«Транспортировка чистой нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки, — сообщает «Белнефтехим». — ОАО «Мозырский НПЗ» обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. Введется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья».

Что касается второго белорусского НПЗ — Новополоцкого ОАО «Нафтан», то он «работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества», отмечает концерн.

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать по трубопроводу «Дружба» в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был остановлен полностью. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

24 мая по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым белорусский премьер Сергей Румас сообщил, что заместители председателей правительств двух стран подписали дорожную карту, в которой «урегулированы все шаги по разрешению этого вопроса».

«Мы ожидаем, что буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону Российской Федерации. Таким образом, освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал Румас. Он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы «как можно быстрее начать прокачку хорошей нефти в сторону Западной Европы».

Между тем, переговоры о компенсации ущерба продолжаются. Стороны создали рабочую группу по оценке ущерба и определению способов компенсации.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти

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